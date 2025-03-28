Зеленский назвал жену одним из лучших своих советников

Зеленский: Моя жена стала одним из самых лучших советников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его жена, Елена Зеленская, стала одним из его лучших советников. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

«У меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одним из самых лучших», — заявил украинский лидер.

По его словам, он, помимо этого, нередко спрашивает мнение людей на улице и ставит его выше рекомендаций своих советников.

Ранее Зеленский заявил, что готов контактировать с обществом относительно сделки о полезных ископаемых. Он добавил, что ему кажется, что украинцы хорошо его знают и им не нужно сомневаться.

