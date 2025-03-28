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21:27, 28 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о поиске наблюдателей за мораторием на удары по энергообъектам

Зеленский: США консультируются с рядом стран по вопросу моратория на удары
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

США консультируются с рядом стран по вопросу соблюдения моратория на удары по энергетическим объектам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, ссылка на трансляцию опубликована в Telegram-канале политика.

«Нам с вами стало известно, что американская сторона проведет консультации в своей среде, далее проведет консультации как с Саудовской Аравией, так и с Турцией, и также с некоторыми европейскими странами по поводу их готовности проводить мониторинг. Я не знаю результатов этих переговоров», — рассказал Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что постсоветская страна получила лицензию на производство некоторых систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом Зеленский не уточнил, о каких системах идет речь, и не назвал стран-производителей.

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