Женщина вызвала полицию из-за неубранной квартиры

В Польше женщина заявила в полицию на сожителя из-за неубранной квартиры

Жительница польского города Цеханува заявила в полицию на своего сожителя из-за того, что он не убрался в квартире. Об этом сообщается на сайте местного департамента полиции.

39-летняя женщина позвонила в экстренные службы и рассказала о бытовом конфликте. Полицейские прибыли на место происшествия, но обнаружили, что заявительнице не угрожает опасность, а проживающий вместе с ней мужчина не планировал причинять ей вреда.

Женщина объяснила, что поссорилась с партнером, так как он отказывался выполнять домашние обязанности и убираться в квартире. За необоснованный вызов ее оштрафовали на 500 злотых (около 11 тысяч рублей).

Ранее в Кемерове собственница квартиры фиктивно зарегистрировала у себя 10 мигрантов и попалась. Ей пришлось заплатить штраф в размере 180 тысяч рублей.