Появились новые подробности о пострадавших при крушении батискафа в Египте россиянах

Двое пострадавших при крушении батискафа в Египте россиян остаются в больницах

Двое россиян, пострадавшие при крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте, остаются в больницах. Новые подробности об их состоянии раскрыло генконсульство России в Хургаде, передает РИА Новости в субботу, 29 марта.

«По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них — взрослый», — сообщили в российском генконсульстве. Отмечается, что остальные пострадавшие уже покинули медицинские учреждения.

Ранее появилась информация, что трех пострадавших при крушении батискафа россиян выписали из больницы.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота, который не справился с управлением, в результате чего судно налетело на риф.