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20:23, 28 марта 2025Путешествия

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при крушении батискафа в Египте россиян

Трех пострадавших при крушении батискафа в Египте россиян выписали из больницы
Алина Черненко

Фото: Reuters

Состояние россиян, пострадавших при крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в египетской Хургаде, улучшается. Подробности о самочувствии туристов раскрыл РИА Новости директор больницы Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар.

По его словам, сейчас в медицинском учреждении лечатся трое пациентов из России, среди них один ребенок. Доктор добавил, что одна из пострадавших находится в отделении интенсивной терапии. «Ее состояние улучшается. Ожидаем, что сегодня она будет переведена в обычную палату», — рассказал Двейдар.

Кроме того, директор больницы отметил, что в пятницу, 28 марта, после получения медицинской помощи еще трех пострадавших выписали.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа, затонул в Египте в четверг, 27 марта. Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако нескольким пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось. По предварительной информации, субмарина могла потерять герметичность из-за ошибки пилота, который не справился с управлением, из-за чего судно налетело на коралловый риф.

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