Напавший с ножом на прохожих в центре Амстердама оказался украинцем

Мужчина, который напал на прохожих с ножом в центре Амстердама, оказался украинцем. Об этом в субботу, 29 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент с нападением на людей в центре нидерландской столицы произошел 27 марта. Ранения получили пять человек — четыре иностранца и одна местная жительница.
«Полиция установила личность подозреваемого. (...) Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — сообщили правоохранители.
Силовики не привели других подробностей о личности подозреваемого, а также мотивах его поступка.
Ранее 27-летний местный житель Харькова напал с ножом на своих знакомых, объяснив свой поступок тем, что они без разрешения «читали его мысли».