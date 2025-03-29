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10:45, 29 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты опасные причины ночных позывов в туалет

Уролог Низин: Частое мочеиспускание ночью может указывать на диабет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Neanderthalec / Shutterstock / Fotodom

Необходимость просыпаться более одного раза за ночь, чтобы сходить в туалет, или ноктурия, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин. Опасные причины частого ночного мочеиспускания врач раскрыл «Ленте.ру».

По словам врача, позывы в туалет по ночам — это один из характерных признаков диабета. «При сахарном диабете повышенный уровень глюкозы в крови провоцирует усиленное выделение мочи, что может проявляться частыми ночными позывами. При несахарном диабете это явление связано со снижением выработки антидиуретического гормона, который должен задерживать воду в организме», — объяснил доктор.

Кроме того, ноктурия может возникать при различных сердечно-сосудистых заболеваниях, а также урологических заболеваниях, например, цистите или пиелонефрите. При этом у мужчин в возрасте причиной ноктурии является развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы, продолжил Низин. «При этом заболевании простата увеличивается в размерах и давит на мочеиспускательный канал, тем самым стимулируя позывы к мочеиспусканию», — добавил врач.

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Еще одной причиной ночных позывов в туалет может быть синдром обструктивного апноэ сна. Из-за этого заболевания может возникать тахикардия, которая приводит к расширению сосудов и некоторым гормональным процессам, что ускоряет выведение натрия и воды из организма, в том числе и в ночное время, уточнил специалист.

Ранее уролог Александра Старцева назвала нормальную частоту походов в туалет. В среднем здоровый человек мочится пять-восемь раз в сутки, рассказала она.

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