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10:58, 29 марта 2025Россия

Российская армия ударила по связанному с производством ракет украинскому заводу

Координатор сопротивления Лебедев: ВС РФ ударила по цехам завода Южмаш в Днепре
Вячеслав Агапов

Фото: Минобороны РФ

Российская армия ударила по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А.М. Макарова в Днепре, которые связаны с производством ракет. Об атаке украинского предприятия рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

По словам Лебедева, по Южмашу пришлось около пяти ударов. «По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет», — пояснил он.

Работникам завода приказали не покидать предприятие до 31 марта, пока не истечет срок продления брони от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Рабочие боятся, что их могут мобилизовать прямо на проходной.

Помимо цехов, прилет пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области, — судя по отсутствию повторной детонации, обстрелу подвергся личный состав, заявил Лебедев.

Днем ранее подпольщик сообщал об ударе по маршруту поставок техники Вооруженных сил Украины в занятом Киевом Херсоне. «Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами. По дополнительным сведениям, уничтожено много бронетехники — речь о десятках единиц», — рассказал Лебедев.

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