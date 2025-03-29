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10:05, 29 марта 2025Силовые структуры

Суд ужесточил меру пресечения бывшему заместителю учредителя телефонного завода

Экс-заместителя учредителя телефонного завода Высокова снова отправили в СИЗО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заместителя учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова снова отправили в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Московский городской суд ужесточил меру пресечения Высокову, который обвиняется в хищении 48 миллионов рублей.

По делу также проходят учредитель предприятия Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2016-го по 2021 год Морозов, Высоков и Гришина завысили себестоимость продукции при реализации госконтракта с военным ведомством на сумму более 1,4 миллиарда рублей. В результате был причинен ущерб бюджету в рамках выполнения гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что сотрудников завода отдали под суд за аферы при поставках Минобороны России.

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