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00:48, 29 марта 2025Экономика

Украина получит от МВФ транш на сотни миллионов долларов

Глава Минфина Марченко: Украина получит от МВФ транш в размере $400 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jo Yong hak / Reuters

Украине получит от Международного валютного фонда (МВФ) транш в размере 400 миллионов долларов после очередного пересмотра программы Фондом. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает ТАСС.

По информации Минфина, от МВФ уже поступило семь траншей общим объемом около 9,8 миллиарда долларов из запланированных 15,5 милларда в рамках программы МВФ на 2023-2027 годы.

Ранее в Европе назвали причину помощи Украине. По мнению автора итальянской газеты L'AntiDiplomatico, Брюссель и европейские канцелярии делают ставку на Киев, «чтобы не потерять свой кусок пирога мировых монопольных прибылей».

23 марта депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна экономно подходить к трате получаемых от Евросоюза (ЕС) денег.

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