В Германии более тысячи человек вышли на акцию против размещения американских ракет

DPA: В ФРГ более тысячи человек вышли на акцию против размещения ракет США

В Германии более тысячи человек вышли на акцию против размещения американских ракет на территории ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

«Более тысячи человек, по данным полиции, приняли участие в демонстрации в Висбадене против размещения новых американских ракет средней дальности», — говорится в публикации.

Ожидалось, что в акции примут участие более четырех тысяч человек. Активисты также требовали распустить командование США в немецком городе. Нарушений порядка полицейские не зафиксировали.

В январе депутат бундестага Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», BSW) призвала к выводу войск США с территории Германии. Она подчеркнула, что это касается и размещения американского оружия.

