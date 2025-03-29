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09:42, 29 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Белгородскую область

Минобороны: Над Белгородской областью было уничтожено 3 беспилотника ВСУ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

В ночь на 29 марта над Белгородской областью было уничтожено три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности отраженной атаки раскрыло Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено и перехвачено три БПЛА ВСУ над территорией Белгородской области», — передает оборонное ведомство.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России уверенно продвигаются в Курской области, вытесняя противника к украинской границе.

Кроме того, 28 марта стало известно , что командование ВСУ приказало войскам занять новые участки в Курской области и захватить хоть какую-то территорию в Белгородской. Однако судя по допросам пленных украинцев и поведению войск противника, попытки не увенчались успехом.

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