В Минобороны раскрыли прогресс ВС России у украинской границы

Минобороны: ВС России в Курской области уверенно продвигаются к границе Украины

ВС России уверенно продвигаются в Курской области, вытесняя противника к украинской границе. Прогресс российских военнослужащих раскрыли в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе боевой работы в приграничных районах Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что командование ВСУ приказало войскам занять новые участки в Курской области и захватить хоть какую-то территорию в Белгородской. Однако судя по допросам пленных украинцев и поведению войск противника, попытки не увенчались успехом.