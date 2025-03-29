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07:14, 29 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли прогресс ВС России у украинской границы

Минобороны: ВС России в Курской области уверенно продвигаются к границе Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

ВС России уверенно продвигаются в Курской области, вытесняя противника к украинской границе. Прогресс российских военнослужащих раскрыли в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В ходе боевой работы в приграничных районах Курской области подразделения Вооруженных сил Российской Федерации уверенно продвигаются вперед к государственной границе России и Украины», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что командование ВСУ приказало войскам занять новые участки в Курской области и захватить хоть какую-то территорию в Белгородской. Однако судя по допросам пленных украинцев и поведению войск противника, попытки не увенчались успехом.

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