Полковник Уилкерсон призвал Россию взять Одессу и отрезать Украину от моря

России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря. С таким призывом выступил бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Если бы я сейчас был Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — сказал Уилкерсон.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в порту Одессы наблюдается массовое скопление судов НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) явно что-то затевают или чего-то опасаются.