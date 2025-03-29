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06:37, 29 марта 2025Интернет и СМИ

В США призвали Россию взять под контроль Одессу

Полковник Уилкерсон призвал Россию взять Одессу и отрезать Украину от моря
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря. С таким призывом выступил бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Если бы я сейчас был Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — сказал Уилкерсон.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в порту Одессы наблюдается массовое скопление судов НАТО, Вооруженные силы Украины (ВСУ) явно что-то затевают или чего-то опасаются.

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