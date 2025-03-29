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21:55, 29 марта 2025Мир

Властям Дании не понравился тон вице-президента США во время визита в Гренландию

Главе МИД Дании Расмуссену не понравился тон Вэнса во время визита в Гренландию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Главе МИД Дании Ларсу Лекке Расмуссену не понравился тон вице-президента США Джей Ди Вэнса во время визита в Гренландию. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

«Позвольте мне быть полностью честным: мы не одобряем тон, в котором это преподносится. Так не разговаривают с близкими союзниками. И я по-прежнему считаю Данию и США близкими союзниками», — сказал он. Дипломат при этом подчеркнул, что Дания открыта к критике.

Накануне Вэнс покинул Гренландию. Политик обвинил Данию в том, что она неспособна защитить территорию.

До этого агентство Bloomberg написало, что Дональд Трамп одержим идеей взятия под контроль Гренландии из-за ее значения для обороны Штатов. Сам глава Белого дома высказал мнение, что США нужно присоединить Гренландию, чтобы обеспечить международную безопасность. Штаты в любом случае завладеют арктическим островом, так как это необходимо для национальных интересов, заверил политик.

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