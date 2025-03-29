Москалькова: Возвращенные с Украины россияне вернулись в Курскую область

Жителей Курской области, которых вернули с Украины, доставили в регион, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Сейчас они находятся в пункте временного размещения. «Шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах. Еще нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде», — говорится в публикации. Москалькова подчеркнула, что жители «столько всего испытали», но «не ожесточились, не сломались».

Ранее Москалькова рассказала о сомнительном аргументе Украины не возвращать всех вывезенных жителей Курской области. По словам омбудсмена, украинская сторона заявила, что в отношении остающихся на территории Сумской области россиян продолжается процесс оформления документов.