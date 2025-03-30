Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:38, 30 марта 2025Мир

Администрация Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира

WSJ: DOGE уволил от 200 до 300 сотрудников Института мира США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник американского лидера Дональда Трампа Илон Маск, уволил почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников организации.

Уточняется, что решение затронуло от 200 до 300 сотрудников офиса, что составляет почти весь персонал главного офиса организации (USIP). При этом значительная часть сотрудников в офисах за рубежом осталась на своих местах.

Уведомления об увольнении пришли поздно вечером в пятницу, 28 марта. Отмечается, что это произошло менее чем через две недели после того, как президент Института мира был заменен на представителя DOGE. Подобные меры сотрудники сочли «пятничной резней». По данным WP, некоторым сотрудникам предложили выходное пособие и еще один месяц медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от своих прав на подачу в суд.

В феврале DOGE призвал граждан Соединенных Штатов заявлять о нарушениях в работе госструктур.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

    Украинские солдаты разочаровались в США

    Российские военные уничтожили женский расчет операторов дронов ВСУ в зоне спецоперации

    Маск попытался перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс

    Итальянский ведущий жестко осадил украинского журналиста

    Боец ВСУ держал в заложниках семью в ДНР

    Гуманитарная помощь НАТО появилась в продаже на украинских сайтах

    Эпидемиолог назвал преждевременными утверждения о появлении в России нового вируса

    Трампа заподозрили в поисках лазеек для сохранения власти на третий и четвертый срок

    Над тремя регионами России сбили украинские беспилотники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше