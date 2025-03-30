Администрация Трампа уволила почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира

WSJ: DOGE уволил от 200 до 300 сотрудников Института мира США

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет миллиардер и соратник американского лидера Дональда Трампа Илон Маск, уволил почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP). Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на сотрудников организации.

Уточняется, что решение затронуло от 200 до 300 сотрудников офиса, что составляет почти весь персонал главного офиса организации (USIP). При этом значительная часть сотрудников в офисах за рубежом осталась на своих местах.

Уведомления об увольнении пришли поздно вечером в пятницу, 28 марта. Отмечается, что это произошло менее чем через две недели после того, как президент Института мира был заменен на представителя DOGE. Подобные меры сотрудники сочли «пятничной резней». По данным WP, некоторым сотрудникам предложили выходное пособие и еще один месяц медицинской страховки в обмен на их подписи об отказе от своих прав на подачу в суд.

В феврале DOGE призвал граждан Соединенных Штатов заявлять о нарушениях в работе госструктур.