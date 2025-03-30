Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 30 марта 2025Мир

Число жертв землетрясения в Мьянме выросло

Xinhua: Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1700, 3400 ранены
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Patipat Janthong / Reuters

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1700, еще около 3400 человек ранены, а 300 пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

28 марта на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В результате стихийного бедствия в обеих странах разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

По последним данным, жертвами землетрясения в Мьянме стали 694 человека, пострадали 1670 человек.

МЧС России по указанию президента РФ Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий стихийного бедствия. В отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили увидевшим для себя угрозу в прекращении огня на Украине странам Балтии

    Российские военные подбили дронами американский бронеавтомобиль ВСУ

    Врач назвал опасные последствия сна менее шести часов

    Алла Пугачева записала песню о войне

    Фетисов резко высказался о родителях сменившей гражданство Касаткиной

    Секретарь совета безопасности округа Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

    Бывшая жена Паши Техника рассказала о его состоянии на видео из больницы

    Число жертв землетрясения в Мьянме выросло

    Россиянин встретил тигра и прогнал его матом

    Немцам сообщили о начале предвоенного периода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше