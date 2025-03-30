Число жертв землетрясения в Мьянме выросло

Xinhua: Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1700, 3400 ранены

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1700, еще около 3400 человек ранены, а 300 пропали без вести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

28 марта на Мьянму обрушились два мощных землетрясения. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 7,7 и 6,4. Сильные афтершоки ощутили в Таиланде. В результате стихийного бедствия в обеих странах разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты.

По последним данным, жертвами землетрясения в Мьянме стали 694 человека, пострадали 1670 человек.

МЧС России по указанию президента РФ Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий стихийного бедствия. В отряд вошли 120 спасателей из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.