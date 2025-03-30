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11:13, 30 марта 2025Экономика

Доле китайских автомобильных брендов предрекли рост до 90 процентов на рынке в России

ТАСС: Доля автомарок из Китая может вырасти до 90 процентов в России в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: China Daily / Reuters

Доле китайских автомобильных брендов предрекли рост до 90 процентов на рынке в России. На данную тему высказался заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев в беседе с ТАСС.

«Рост китайских марок продолжится в 2025-2026 годах: сегодня эта доля выше 80 процентов в импорте, по итогам 2025 года подойдет к порогу 90 процентов», — заявил Тюктеев.

В свою очередь, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предположил, что доля китайских автомобилей может условно снизиться. По его словам, этому поспособствует появление на рынке новых российско-китайских марок, таких как Belgee, Knewstar и Xcite.

Ранее в марте одному виду автомобилей предрекли популярность весной.

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