Финляндия призвала ЕС выбрать одного лидера для переговоров по Украине

Финский президент Стубб призвал ЕС выбрать лидера для переговоров по Украине

Европе нужна команда переговорщиков и специальный посланник для переговоров по Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу France 24.

По его словам, необходимо выбрать одного лидера, который бы мог координировать усилия по достижению мира. По мнению финского политика, несмотря на руководство со стороны Франции и Великобритании, вопрос о том, кто является посланником Европы в этом вопросе, остается открытым.

Он также допустил отправку европейских солдат на Украину в составе миротворческого контингента для «стабилизации» ситуации. Стубб призвал добиться полного прекращения огня на Украине.

Ранее президент Финляндии призвал вооружить Украину «до зубов».

