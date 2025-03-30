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00:58, 30 марта 2025Мир

Финляндия призвала ЕС выбрать одного лидера для переговоров по Украине

Финский президент Стубб призвал ЕС выбрать лидера для переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Европе нужна команда переговорщиков и специальный посланник для переговоров по Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу France 24.

По его словам, необходимо выбрать одного лидера, который бы мог координировать усилия по достижению мира. По мнению финского политика, несмотря на руководство со стороны Франции и Великобритании, вопрос о том, кто является посланником Европы в этом вопросе, остается открытым.

Он также допустил отправку европейских солдат на Украину в составе миротворческого контингента для «стабилизации» ситуации. Стубб призвал добиться полного прекращения огня на Украине.

Ранее президент Финляндии призвал вооружить Украину «до зубов».

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