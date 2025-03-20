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09:39, 20 марта 2025Мир

Президент Финляндии призвал вооружить Украину «до зубов»

Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Украину нужно «милитаризовать до зубов». Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете Politico.

«В основе сдерживания должна быть милитаризация Украины до зубов», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Финляндии переговоры. По словам украинского лидера, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

До этого Александр Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов, рассуждая о судьбе Украины.

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