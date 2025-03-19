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15:57, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Стуббом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Глава государства уточнил, что акцент был сделан на оборонную поддержку и инвестиции в промышленность Украины.

«Также обсудили гарантии безопасности и потенциальный вклад Финляндии, будущую архитектуру безопасности Европы, нашу европейскую и евроатлантическую интеграцию. Сегодня наши министры подписывают документ о начале Коалиции укрытий гражданской защиты», — написал Зеленский.

Ранее украинский политик анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, он хочет услышать от американского лидера детали его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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