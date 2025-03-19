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15:45, 19 марта 2025Мир

Президент Финляндии пожаловался на результаты советско-финской войны

Президент Финляндии Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб пожаловался на результаты советско-финской войны 1941-1944 годов, рассуждая о судьбе Украины в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Его слова передает РИА Новости.

«Мы сохранили независимость, фактически оставаясь единственным соседом Советского Союза. Но мы утратили суверенитет и право принимать решения. И мы также потеряли 10 процентов нашей территории… Территории, где родились мои бабушки и дедушки, и где родился мой отец», — заявил Стубб.

Президент Финляндии выразил свое несогласие с тем, чтобы Украина «оказалась в такой же ситуации».

Советско-финская война 1941-1944 годов завершилась подписанием в Москве Соглашения о перемирии с СССР и Великобританией. По его условиям, Финляндия вернулась к границам 1940 года и дополнительно уступила сектор Петсамо.

Ранее Стубб призвал активизировать усилия по укреплению обороноспособности Украины и давлению на Россию.

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