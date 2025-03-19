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13:30, 19 марта 2025Мир

Одна страна Запада заявила о необходимости усилить давление на Россию

Президент Финляндии Стубб призвал усилить давление на Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Странам Запада необходимо активировать усилия по укреплению обороноспособности Украины и давлению на Россию. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если Россия откажется согласиться [на мирное урегулирование конфликта], нам нужно активизировать наши усилия по укреплению Украины и усилить давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров», — заявил лидер Финляндии.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Хельсинки на переговоры, которые будут посвящены поддержке Украины со стороны Финляндии.

3 марта президент Финляндии предложил президенту США Дональду Трампу и Зеленскому сходить в сауну, чтобы уладить разногласия между двумя странами.

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