Президент Финляндии предложил Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Президент Стубб: Трампу и Зеленскому надо сходить в сауну, чтобы поладить

Президенту США Дональду Трампу и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому надо сходить в сауну, чтобы снова поладить. Об этом заявил финский лидер Александнр Стубб в интервью Bloomberg TV.

«Иногда публичная дипломатия не работает, но в такой ситуации нужно поступить как финн. Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — предложил глава государства.

При этом Стубб подчеркнул, что он поддерживает предложенную американской стороной сделку по редкоземельным металлам. По его словам, это позволит в самом скором времени достичь компромисса между Киевом и Вашингтоном.

Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщала, что Великобритания давит на Зеленского для того, чтобы он поладил с США после перепалки с Трампом. В частности, Соединенное Королевство требует от Зеленского пойти на компромисс и проявить к американскому лидеру уважение. О том, согласны ли с этим в Киеве, не уточняется.

При этом 19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции своего американского коллеги Трампа на хамство европейских союзников США. По его словам, президента Соединенных Штатов говорит об интеллигентном характере.