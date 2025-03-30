Европа нашла альтернативу размещению крупных группировок войск на Украине

WP: В Европе больше рассматривают размещение на Украине морских и воздушных сил

В Европе стали больше рассматривать размещение на Украине морских и воздушных сил. Это связано с ограничениями развертывания крупных войск на территории страны, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

«Фокус внимания европейцев сместился на воздушную и морскую мощь, поскольку командующие армиями указывают на ограничения, связанные с размещением большого количества войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной или в Черном море», — говорится в публикации.

По данным издания, европейские страны планируют в ближайшие недели отправить на Украину группу военных для определения необходимого количества военнослужащих для так называемых «сил обеспечения безопасности». Группа также должна будет определить места для их возможного размещения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Французский лидер уточнил, что европейские страны планируют отправить по «несколько тысяч человек в ключевые районы, чтобы реализовывать программы подготовки и демонстрировать свою долгосрочную поддержку».