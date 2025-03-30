Фура полностью выгорела на российской трассе

Очевидцы сняли на видео полностью выгоревшую фуру на трассе Уфа — Инзер

Очевидцы сняли на видео полностью выгоревшую фуру на дороге в России. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на трассе Уфа — Инзер в Башкирии. На размещенных кадрах видно перевернувшийся и охваченный огнем грузовик, от которого поднимается черный столб дыма.

Отмечается, что впоследствии пожарные ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, водителя машины удалось спасти.

Ранее в марте на трассе А108 в подмосковном Серпухове загорелась фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval общей стоимостью примерно 18 миллионов рублей.