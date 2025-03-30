Гуманитарная помощь НАТО появилась в продаже на украинских сайтах

РИА Новости: Украинцы продают на сайтах гуманитарную помощь НАТО

Украинцы распродают в интернете иностранную военную и гуманитарную помощь, полученную от стран НАТО. Об этом следует из анализа РИА Новости данных соцсетей.

По данным агентства, на специализированном сайте можно встретить «гуманитарные» многоразовые подгузники. Также там продают западные сухпайки, в том числе из США, Швеции, Норвегии, Франциии, Канады и Польши. Помимо этого предлагается приобрести иностранную форму, противогазы, шлемы, раскладные кровати, а также офицерскую канцелярию и литературу стран НАТО.

Отмечается, что подлинность происхождения товаров подтверждается фотографиями маркировок и номерными бирками.

Ранее сообщалось, что украинцы организовали в интернете аукционы по продаже награбленного в Курской области имущества местных жителей. Среди прочего, в интернете начали реализовывать похищенный алкоголь.