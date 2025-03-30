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16:53, 30 марта 2025Россия

Хозяин приюта для собак в Белгородской области попал в реанимацию после удара ВСУ

Владелец приюта для хаски в Шебекино получил тяжелое ранение при обстреле ВСУ
Дмитрий Воронин

Фото: Kate La Carte / Getty Images

Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как попал под украинский обстрел на границе Белгородской области, где он проходил службу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Роман с Хаски».

«Защищая границу нашей области, Роман попал под обстрел», — говорится в посте. Информацию о ранении мужчины подтвердила РИА Новости его супруга. Она уточнила, что комментариев до тех пор, пока пострадавшего не переведут из реанимации, не будет.

Согласно данным, опубликованным в сообществе, в 2020 году у Нежуты было восемь собак. Хобби в виде катания на упряжке переросло в приют для брошенных хаски, где к 2025-му в селе Ржевка Шебекинского округа уже содержатся 50 животных. В прошлом октябре в приюте из-за взрыва беспилотника ВСУ произошел пожар.

Ранее на этой неделе стало известно, что украинские дроны атаковали церковь в Белгородской области. В результате удара в селе Казинка Валуйского округа был поврежден купол храма Казанской иконы Божией Матери.

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