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00:30, 30 марта 2025Путешествия

Капитан затонувшего батискафа «Синдбад» раскрыл подробности происшествия

Капитан затонувшего батискафа «Синдбад» заявил, что покинул его последним
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Williams Street Family Diaries / Reuters

Капитан батискафа «Синдбад», затонувшего в Египте 27 марта, заявил, что до конца оставался на борту и покинул его последним. Его цитирует портал Al-Masry al-Youm.

«Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри него уже была нулевой», — заявил он.

Как заявил адвокат капитана Хоссам Салем, его подзащитный несколько раз просил увеличить численность экипажа, а также обращался к руководству с просьбой провести техосмотр батискафа. Ни одна из его просьб не была удовлетворена, уточняет портал.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось. Кроме того, двое пострадавших россиян остаются в больницах.

Генконсульство России сообщило, что начался процесс репатриации тел погибших.

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