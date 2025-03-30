Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
5:0
2-й тайм
live
Факел
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Ахмат
0:0
1-й тайм
live
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Борнмут
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
22:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:05, 30 марта 2025Спорт

«Краснодар» разгромил аутсайдера РПЛ

«Краснодар» победил «Факел» со счетом 5:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над воронежским «Факелом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 5:0. На 53-й минуте счет открыл полузащитник Никита Кривцов. На 66-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Эдуард Сперцян. Затем дублем отметился нападающий Олакунле Олусегун. Окончательный счет во встрече на 80-й минуте установил полузащитник Данила Козлов.

Таким образом, после 22 матчей «Краснодар» остается лидером, набрав 49 очков. «Факел» является аутсайдером РПЛ и располагается на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 14 очков.

В следующем туре «Краснодар» примет тольяттинский «Акрон», а «Факел» — грозненский «Ахмат». Обе встречи пройдут 5 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные передавали ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

    В РФС назвали сроки завершения работы над российским аналогом FIFA

    Раскрыты подробности о прокатившем полицейского на капоте россиянине

    Умер актер фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

    Российский полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя и попал на видео

    У побережья королевства в Океании объявили угрозу цунами

    Стало известно о подготовке Зеленского к выдвижению на второй срок

    Активисты с полицией пришли в бордели в российском городе

    «Краснодар» разгромил аутсайдера РПЛ

    В России заявили о желании президента Финляндии вовлечь США в прямой конфликт с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше