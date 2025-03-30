Лавров: С переписыванием истории нужно очень жестко бороться

Глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с переписыванием истории Прибалтикой и рядом стран Евросоюза (ЕС). Интервью министра опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

«Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы, достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше, и в ряде других стран ЕС», — заявил министр.

Среди примеров, в частности, он указал закрытие российской экспозиции в бывшем концлагере Аушвиц-Биркенау, которое происходит уже несколько лет. При этом Россия не имеет возможности ни обновлять экспозицию, ни выступать там.

«Поразительно, что в этом году в церемонии, посвященной очередной дате освобождения этого концлагеря, участвовали те, кто этот лагерь превратил в лагерь смерти. А тех, кто этот лагерь освобождал, мы так и не увидели», — заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закрытие российской экспозиции в Освенциме (Аушвиц), освобожденном 80 лет назад, является переписыванием истории.

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. В период с 1941 по 1945 год там лишили жизни около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона были евреями.