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10:52, 29 января 2025Мир

Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

Захарова: Закрытие экспозиции России в Освенциме является переписыванием истории
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Закрытие экспозиции России в бывшем нацистском концентрационном лагере Освенциме (Аушвиц), освобожденном 80 лет назад, является переписыванием истории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Вообще без российской части эта экспозиция не то что не может быть полной, она полноценной не может быть. Не может быть такого. Освободителями были советские войска, Красная армия. Люди, которые там находились, тоже имели отношение к нашей стране. Как такое может быть?» — вопросила дипломат.

Захарова также напомнила, что российская экспозиция первоначально не вызывала каких-либо вопросов или претензий со стороны организаторов выставки. Она подчеркнула, что решение закрыть ее с мая 2022 года показала искренние стремления политиков стран Запада.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим, указав на его абсурдность. В частности, он привел в публикации биографическую справку, где указано, что нацист Степан Бандера официально признан национальным героем Украины, несмотря на помощь «Третьему рейху в окончательном решении еврейского вопроса» и участие в Волынской резне.

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