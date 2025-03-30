Лавров заявил, что Запад вынужден защищать режим Зеленского на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны вынуждены защищать режим президента Владимира Зеленского на Украине. Интервью главы российского МИД доступно на сайте ведомства.

Лавров заявил, что в XX веке Европа была «поставлена под ружье» Адольфом Гитлером во время его завоеваний. Так, уточнил министр, западные страны воевали на стороне нацистской Германии. Франция, в частности, участвовала в карательных операциях, а Испания — в блокаде Ленинграда.

«Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы на своих штыках пытаться продлить жизнь нацистского режима Владимира Зеленского. Как и в эпоху Гитлера, это делается под нацистскими флагами», — заключил Лавров.

Ранее Лавров вспомнил подходящую для отношений России и США заповедь. Таковой он счел фразу Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй» в вопросе взаимодействия стран.