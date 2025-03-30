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18:09, 30 марта 2025Мир

Лавров заявил о поставленном под ружье из-за Украины Западе

Лавров заявил, что Запад вынужден защищать режим Зеленского на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны вынуждены защищать режим президента Владимира Зеленского на Украине. Интервью главы российского МИД доступно на сайте ведомства.

Лавров заявил, что в XX веке Европа была «поставлена под ружье» Адольфом Гитлером во время его завоеваний. Так, уточнил министр, западные страны воевали на стороне нацистской Германии. Франция, в частности, участвовала в карательных операциях, а Испания — в блокаде Ленинграда.

«Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы на своих штыках пытаться продлить жизнь нацистского режима Владимира Зеленского. Как и в эпоху Гитлера, это делается под нацистскими флагами», — заключил Лавров.

Ранее Лавров вспомнил подходящую для отношений России и США заповедь. Таковой он счел фразу Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй» в вопросе взаимодействия стран.

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