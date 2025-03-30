Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны вынуждены защищать режим президента Владимира Зеленского на Украине. Интервью главы российского МИД доступно на сайте ведомства.
Лавров заявил, что в XX веке Европа была «поставлена под ружье» Адольфом Гитлером во время его завоеваний. Так, уточнил министр, западные страны воевали на стороне нацистской Германии. Франция, в частности, участвовала в карательных операциях, а Испания — в блокаде Ленинграда.
«Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы на своих штыках пытаться продлить жизнь нацистского режима Владимира Зеленского. Как и в эпоху Гитлера, это делается под нацистскими флагами», — заключил Лавров.
Ранее Лавров вспомнил подходящую для отношений России и США заповедь. Таковой он счел фразу Рональда Рейгана «Доверяй, но проверяй» в вопросе взаимодействия стран.