Лавров: РФ не забудет заповедь американского президента Рейгана в диалоге с США

Россия не забудет про заповедь «Доверяй, но проверяй» в вопросе организации диалога в Соединенными Штатами. Об этом напомнил в интервью Первому каналу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это великая заповедь [экс-президента США Рональда] Рейгана. [Американский лидер] Дональд Трамп о ней вспоминал. Мы ее не забудем», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также заявил, что пришло время ставить национальные интересы РФ на первый план, поскольку очевидно, что глобализация разрушена, в частности, усилиями предыдущей американской администрации.

Ранее глава российского МИД назвал самую главную ошибку экс-президента США Джо Байдена. По его словам, она заключалась в том, что тот отказался слушать позицию РФ, при этом настаивая на вступлении Украины в Североатлантический альянс.