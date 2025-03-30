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19:12, 30 марта 2025Мир

Лаврова озаботило поведение генсека ООН Гутерриша

Лавров озабочен поведением Гутерриша, не упоминающего подвигов Красной армии
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров озабочен поведением генсека ООН Антониу Гутерриша, который не упоминает о подвигах Красной армии на памятных церемониях. Интервью с министром опубликовано на сайте дипведомства.

«Гутерриш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция», — признал министр.

Лавров подчеркнул, что подобное происходило задолго до начала спецоперации. Так, около пяти лет назад в Иерусалиме проходила церемония открытия памятника жертвам ленинградской блокады, в которой принимал участие, в частности, вице-президент США Майк Пенс.

«Все упомянули о подвиге Красной армии, господин Пенс сказал: "Мы все были счастливы, когда 27 января 1945 года союзники распахнули ворота Освенцима…" Понимаете, какие союзники имелись в виду? То есть из серии "и мы пахали". Печально"», — признал глава дипведомства.

Министр призвал бороться с данной тенденцией, в том числе на площадке ООН. На площадке проводятся семинары, конференции, проходят выставки, рассекречиваются документы. «Эту правду мы не имеем права позволить забыть», — заключил он.

Также Лавров призвал бороться с переписыванием истории Прибалтикой и рядом стран Евросоюза.

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