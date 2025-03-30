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10:11, 30 марта 2025Россия

Муфтий рассказал о молитвах российских мусульман за бойцов на СВО

Муфтий Гайнутдин: Мусульмане России молятся за бойцов, выполняющих задачи на СВО
Дмитрий Воронин

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Российские мусульмане молятся за военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин. Его цитирует РИА Новости.

«Мы находимся в молитве за наших бойцов в СВО, за их семьи, близких. Чувство патриотизма, любовь к Родине, желание, чтобы она процветала, чтобы наши соотечественники жили в мире — вот за что воюют наши бойцы», — сказал глава ДУМ перед торжественным намазом в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрам.

«Наша страна победила в Великой Отечественной войне, победим и на СВО», — приводит агентство его слова.

В день прекращения поста священного месяца Рамадан мусульман также поздравил президент РФ Владимир Путин и другие российские политические деятели.

Ранее были опубликованы кадры из Москвы в Ураза-байрам. Также сообщалось, что до 11:00 воскресенья будут перекрыты несколько столичных улиц и переулков.

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