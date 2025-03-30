Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 30 марта 2025Россия

Обстановка в Москве в Ураза-байрам попала на видео

Идущие по улицам Москвы толпы в Ураза-байрам попали на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Обстановка в столице России во время Ураза-байрама попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На размещенном ролике видно, как толпы отмечающих идут по городу. Как сообщалось, из-за праздника до 11:00 30 марта будут перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская и Минская, а также несколько переулков.

В свою очередь, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил мусульман с указанным событием. Его обращение опубликовано на официальном сайте ГД РФ.

«Поздравляю всех мусульман России с наступлением Ураза-байрама — светлого праздника, который символизирует радость жизни, чистоту души и помыслов», — говорится в заявлении.

Ураза-байрам — это праздник разговения, прекращения поста у мусульман. В этот день завершается пост священного месяца Рамадан.

Ранее 30 марта президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и поздравил их с праздником Ураза-байрам.

    Обсудить
    Последние новости

    Муфтий рассказал о молитвах российских мусульман за бойцов на СВО

    Стали известны детали изменений в семейной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга

    В апреле пенсии вырастут у двух категорий россиян

    Тайвань получил первый из 66 купленных у американцев F-16

    Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

    Лидер турецкой оппозиции сообщил о сборе подписей за досрочные выборы президента

    Американский фигурист с русскими корнями выиграл чемпионат мира

    Замглавы МИД Украины призвала привлечь к ответственности Россию

    Обстановка в Москве в Ураза-байрам попала на видео

    Назван срок использования ВСУ импортных снарядов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше