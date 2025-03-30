Обстановка в Москве в Ураза-байрам попала на видео

Идущие по улицам Москвы толпы в Ураза-байрам попали на видео

Обстановка в столице России во время Ураза-байрама попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На размещенном ролике видно, как толпы отмечающих идут по городу. Как сообщалось, из-за праздника до 11:00 30 марта будут перекрыты улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская и Минская, а также несколько переулков.

В свою очередь, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил мусульман с указанным событием. Его обращение опубликовано на официальном сайте ГД РФ.

«Поздравляю всех мусульман России с наступлением Ураза-байрама — светлого праздника, который символизирует радость жизни, чистоту души и помыслов», — говорится в заявлении.

Ураза-байрам — это праздник разговения, прекращения поста у мусульман. В этот день завершается пост священного месяца Рамадан.

Ранее 30 марта президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и поздравил их с праздником Ураза-байрам.