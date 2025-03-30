Ураза-байрам в 2025 году: как мусульмане отмечают один из главных праздников

Мусульмане в России празднуют Ураза-байрам

Ураза-байрам — один из самых больших праздников в исламской традиции. Отмечают его массово по всему миру. Россия — не исключение: в 2024 году, например, в одной только Москве в праздник мечети посетили более 180 тысяч мусульман. Когда и как верующие празднуют Ураза-байрам в 2025 году, какие традиции принято соблюдать в этот день и как лучше поздравить мусульманина с днем разговения — в материале «Ленты.ру».

Дата

Ураза-байрам, или Ид аль-фитр — праздник разговения, прекращения поста у мусульман. В этот день завершается пост священного месяца Рамадан.

Дата празднования каждый год меняется, поскольку мусульманский мир ориентируется на лунный календарь. В 2025 году Ураза-Байрам наступит 30 марта — это первый день месяца Шавваль по календарю Хиджры.

«На основании астрономических расчетов согласно лунному календарю, месяц Рамадан наступил с заходом солнца в пятницу, 28 февраля 2025 года, первый день поста — 1 марта, последний — 29 марта. Первый день месяца Шавваль и Ураза-байрам — 30 марта 2025 года», — дает разъяснение Духовное управление мусульман Российской Федерации.

Ураза-байрам в 2025 году наступит 30 марта

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

По религиозному календарю на празднование Ураза-байрама отводится один день. Однако мусульмане отмечают торжество дольше — иногда до трех дней.

В честь Ураза-байрама в мусульманских странах устанавливают выходные дни: не работают госучреждения, школы и даже магазины. В некоторых российских регионах эта традиция тоже есть — устанавливаются дополнительные дни отдыха, если праздник отмечается на рабочей неделе. В 2025 году торжество выпадает на воскресенье, дополнительный выходной не предусмотрен.

Какие регионы России отдыхают на Ураза-байрам В некоторых регионах России в честь праздника предусмотрен дополнительный выходной, а иногда и не один, если Ураза-байрам выпадает на будни. В числе таких регионов: 1. Республика Адыгея.

2. Республика Башкортостан.

3. Республика Дагестан.

4. Республика Ингушетия.

5. Карачаево-Черкесская Республика.

6. Кабардино-Балкарская Республика.

7. Республика Крым.

8. Республика Татарстан.

9. Чеченская республика.

Значение праздника

Для исламского мира Ураза-барйам — великий праздник наряду с Курбан-байрамом (Ид аль-адха, праздник жертвоприношения). Отмечается еще со времен пророка Мухаммеда — считается, что праздник был установлен в 624 году.

Как отмечалось выше, Ураза-байрам завершает пост месяца Рамадан. В этот день мусульмане празднуют то, что они благополучно смогли выдержать ограничения, заручившись помощью Всевышнего, подчеркивает в беседе с «Лентой.ру» главный имам мечети имени муфтия Абдулвахида Сулеймани в Нижнем Новгороде, кадий Мунир-хазрат Беюсов.

Центральный смысл — хвала Господа, благодарность Творцу за то, что он дал верующим возможность до конца пройти это испытание, очиститься духовно и телесно. В этот день мусульмане произносят такбиры — слова возвеличивания Господа: «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллах Велик! Аллах Велик! Нет божества, кроме Аллаха! Аллах Велик! И только Ему принадлежит вся хвала!» Мунир-хазрат Беюсов имам

Традиции Ураза-байрама

Подготовка к празднику

Мусульмане всегда заранее готовятся встречать Ураза-байрам — это давняя традиция. В мечетях перед праздником делают генеральную уборку, умащают ковры — делают все, чтобы принять тысячи желающих отметить торжество.

В семьях к дню разговения тоже готовятся заранее. Женщины делают в доме уборку, готовят угощения на праздничный стол: национальные блюда из баранины, сладости, выпечку, а еще покупают новые предметы убранства и подарки для детей. Мужчины, если собираются отмечать Ураза-байрам в мечети, обязательно накануне совершают омовение и подготавливают чистую праздничную одежду.

Фото: Agung Kuncahya B. / XinHua / Globallookpress.com

Празднование

Традиции празднования дня разговения тоже сложились испокон веков. Как напоминает Мунир-хазрат Беюсов, предки, особенно в деревнях, на Ураза-байрам собирались семьями, посещали мечети, затем шли на кладбища и поминали умерших, возвращались домой на трапезу.

Взрослые и дети обязательно наряжались в лучшие одежды. В каждой семье была традиция перед походом в мечеть достать и поцеловать домашний Коран. По пути на празднование мусульмане шли вместе по улицам и громко произносили слова такбира, возвеличивая Всевышнего.

«Сейчас не все из этого практикуется. Раньше семьи были сплоченнее, гостеприимнее. Сегодня, к сожалению, родственные узы разрываются, близкие перестают интересоваться делами друг друга. Но многие базовые вещи остались — сходить в мечеть с утра, вернуться домой, отпраздновать Ураза-Байрам хотя бы узким кругом. Но вообще все зависит от степени богобоязненности самого мусульманина и его семьи. Если это практикующая семья, люди будут стараться в праздник все делать так, как это делалось во времена пророка Мухаммеда», — рассуждает имам.

Фото: Jamal Awad / Reuters

Сегодня одна из самых главных традиций — посетить мечеть, чтобы совершить праздничную коллективную молитву ид-намаз. Обычно мечети собирают на Ураза-байрам несколько тысяч человек, в мегаполисах на торжественный намаз всегда приходят более 100 тысяч мусульман.

В мечети обязательно читается проповедь с наставлениями и пожеланиями — в российских мечетях в зависимости от региона она звучит на русском, татарском, чеченском, ингушском языках. Также во время проповеди имамы озвучивают поздравления с Ураза-байрамом от президента России, глав регионов.

Милостыня разговения

Празднование Ураза-байрама всегда сопровождается подачей милостыни разговения в пользу малоимущих — закята-уль-фитр (еще встречается название садакат-уль-фитр — налог разговения). Выплачивают милостыню те мусульмане, у кого хватает достатка на все необходимое для себя и своей семьи.

У традиции выплачивать закят-уль-фитр есть два смысла, поясняет имам Мунир-хазрат Беюсов. Первый заключается в том, что мусульмане таким образом воздают благодарность Всевышнему за возможность достойно соблюдать пост в месяц Рамадан. Второй смысл — помочь встретить Ураза-байрам малоимущим.

В Коране упоминается восемь категорий нуждающихся: бедняки, сироты, несчастные, обездоленные и другие. У них есть дети и семьи, но нет средств, чтобы отпраздновать великий праздник Ураза-байрам. Чтобы они смогли в праздничный день поесть, как богатые люди, приготовить вкусные блюда, приобрести качественное мясо, рис, сладости, конфеты, Всевышний повелел мусульманам выплачивать эту милостыню разговения в пользу бедных. Смысл в том, чтобы постараться устранить разрыв между бедными и богатыми, чтобы нуждающиеся тоже могли достойно встретить Ураза-байрам и порадоваться этому дню Мунир-хазрат Беюсов имам

Выплатить милостыню разговения стараются успеть до начала праздничной молитвы, то есть до того, как имам в день Ураза-байрама начнет читать проповедь. Если мусульманин не выплатит закят-уль-фитр, то его пост в месяц Рамадан может оказаться неполноценным и «как бы останется между небом и землей», подчеркивает имам.

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Кто и в каком размере выплачивает милостыню разговения «Сообщается со слов Ибн Умара, что Посланник Аллаха (Пророк Мухаммед) вменил в обязанность (всем) людям выплачивать закят аль-фитр, после (завершения) рамадана в размере одного са фиников или одного са ячменя. (Он вменил это в обязанность) каждому свободному и рабу, мужчине и женщине из числа мусульман», — говорится в одном из хадисов о закяте. Са — это около 2100 или 3200 граммов сыпучих продуктов. Однозначного мнения среди ученых по этому поводу нет в силу того, что измерения раньше проводились в емкостях разного объема. Сегодня распространена практика принимать милостыню в денежном эквиваленте. При расчетах размера закята для помощи нуждающимся опираются на актуальную стоимость фиников, ячменя, изюма, пшеницы. В России размер закят-уль-фитр каждый год устанавливает Духовное управление мусульман РФ. В 2025 году суммы закят-уль-фитр для одного мусульманина такие: 1. для малоимущих — 250 рублей, минимальная сумма;

2. для людей со средним достатком — 800 рублей;

3. для людей состоятельных — от 1300 рублей.

Обязанность выплачивать закят-уль-фитр в день Ураза-байрама продолжает традицию проявлять щедрость и гостеприимство в пост месяца Рамадан. Во многих странах мусульмане в течение всего месяца кормят своих соседей бесплатно, а где-то люди даже не закрывают ворота своих домов, расставляют во дворе столы с угощениями, чтобы любой гость мог безвозмездно поесть после заката солнца.

«В месяц Рамадан принято быть щедрыми, раздавать милостыню. Например, одна из традиций — приносить в мечеть финики. Еще распространенная практика — помогать мечетям материально, чтобы на эти деньги можно было приготовить еду и накормить ею прихожан и всех приходящих нуждающихся — независимо от обстоятельств и вероисповедания», — говорит Мунир-хазрат Беюсов.

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Пост в месяц Рамадан: главное «В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время», — гласит сура Корана «Аль-Бакара» (в переводе Эльмира Кулиева). Рамадан — месяц в исламском календаре, когда верующие соблюдают самый строгий пост: каждый день от рассвета до заката не принимают пищу и не пьют воду. Этот пост — один из пяти столпов ислама. Напомним, что столпы ислама — это предписания шариата, обязательные для всех верующих мусульман. К ним относятся пост в Рамадан, закят (милостыня), шахада (свидетельство о вере в единого Бога), намаз (молитва), хадж (паломничество). В Рамадан у верующих только два приема пищи в день — сухур и ифтар. Сухур — утренняя трапеза перед первыми признаками рассвета. Ифтар — вечерний прием пищи, начинается сразу после захода солнца. Разговляются, то есть начинают принимать пищу по завершении времени поста, финиками и водой. Придерживаются поста только совершеннолетние, чье физическое и ментальное здоровье позволяет выдерживать строгие ограничения в питании в течение месяца. Могут не поститься беременные и кормящие женщины, путники, болеющие, женщины, находящиеся в послеродовом периоде или во время менструации. Пропущенные по каким-либо причинам дни поста мусульманам нужно возмещать. Те, кто могут поститься, возмещают эти дни только постом. Верующие, которые физически больше никогда не смогут выдерживать ограничения, восполняют каждый день пропуска поста выплатой милостыни искупления фидья-садака. В 2025 году минимальная сумма филья-садака составляет 400 рублей, сообщает Духовное управление мусульман РФ. Пост в Рамадан заключается не только в том, чтобы ограничивать себя в питании. Есть и другие запреты. Например, мусульмане в пост воздерживаются от интимной близости.

Поздравления с Ураза-Байрамом

На Ураза-байрам принято радостно приветствовать друг друга. В мечетях и на улицах можно услышать такие обращения: «Ид мубарак!» — «Благословенного праздника!» или «Такаббаля-Ллаху минна ва минкум!» — «Да примет Аллах от нас и от вас!»

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Также в поздравлениях мусульмане воздают хвалу и благодарность Всевышнему, а друзьям и родным желают сохранять стойкость и душевный покой, щедрость и добродушие.