Путин обратился к мусульманам России

Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и поздравил их с праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Центрального духовного управления мусульман России.
«Этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — указывается в поздравлении.
Российский лидер отметил, что российские мусульмане бережно относятся к историческому наследию предков и чтут их традиции и заветы, приобщая к ним и подрастающее поколение.
Он также указал на вклад мусульманских организаций в развитие общественной и культурной жизни страны, и поблагодарил их за помощь участникам и ветеранам специальной военной операции.
Ураза-байрам — это праздник разговения, прекращения поста у мусульман. В этот день завершается пост священного месяца Рамадан.