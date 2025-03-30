Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 30 марта 2025Россия

Путин обратился к мусульманам России

Президент России Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился к мусульманам и поздравил их с праздником Ураза-байрам. Текст поздравления опубликован на сайте Центрального духовного управления мусульман России.

«Этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — указывается в поздравлении.

Российский лидер отметил, что российские мусульмане бережно относятся к историческому наследию предков и чтут их традиции и заветы, приобщая к ним и подрастающее поколение.

Он также указал на вклад мусульманских организаций в развитие общественной и культурной жизни страны, и поблагодарил их за помощь участникам и ветеранам специальной военной операции.

Ураза-байрам — это праздник разговения, прекращения поста у мусульман. В этот день завершается пост священного месяца Рамадан.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

    Путин обратился к мусульманам России

    Сийярто высказался об ударах по энергоинфраструктуре Венгрии

    В Курской области заявили о необходимости разминировать более 110 населенных пунктов

    На Западе высказались об идее создания на Украине космических войск

    Трамп заявил о 100-процентном шансе присоединения Гренландии к США

    Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде бойце ВСУ

    В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

    Некоторым российским водителям напомнили о риске получить штраф с 1 апреля

    ВОЗ решила сократить штат из-за одного решения США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше