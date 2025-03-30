Нардеп Гончаренко: Украина больше не может спасать ЕС, ей нужно спасать себя

Народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с критикой опасения стран Балтии относительно прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

Гончаренко заявил, что Украина больше не может спасать Европейский союз (ЕС), ей нужно спасать свою экономику, усиливать армию и строить мощный военно-промышленный комплекс.

Ранее стало известно, что страны Балтии видят угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине.