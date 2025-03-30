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13:39, 30 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскритиковали опасения стран Балтии относительно прекращении огня

Нардеп Гончаренко: Украина больше не может спасать ЕС, ей нужно спасать себя
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с критикой опасения стран Балтии относительно прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

Гончаренко заявил, что Украина больше не может спасать Европейский союз (ЕС), ей нужно спасать свою экономику, усиливать армию и строить мощный военно-промышленный комплекс.

Ранее стало известно, что страны Балтии видят угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине.

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