На Западе заявили об отказе Европы вести диалог о мире на Украине

Журналист Боуз: Пока РФ и США ведут диалог о мире, Европа сидит в стороне

Россия и США пытаются урегулировать конфликт на Украине, а Европа отказывается принимать в этом участие. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы урегулировать конфликт и достичь мира [на Украине], жаждущие продолжения военного конфликта европейцы сидят в стороны и говорят только друг с другом», — написал западный журналист.

По его словам, со временем становится все более очевидно, что Европа не заинтересована в завершении украинского конфликта.

Ранее Боуз заявил, что европейская коалиция, призванная оказывать поддержку Украине, начала разваливаться через 10 дней после ее создания. Так он прокомментировал отказ Великобритании и Франции разместить войска на Украине, предложив Киеву другую помощь в виде поставок оружия.