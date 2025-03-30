Победный танец российского бойца после успешного уничтожения дрона ВСУ попал на видео

Боец ВС РФ сбил дрон ВСУ, исполнил победный танец и попал на видео

Оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Дава сбил разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «летающее крыло» и попал на видео, исполнив после успешной работы победный танец. Ролик опубликовал военкор Александр Смирнов в Telegram.

На кадрах видно, как Дава попадает в летавший над российскими передовыми позициями дрон. Далее он радостно вскрикивает и начинает танцевать, не выпуская из рук использованного ПЗРК.

«Эмоции бойца бесценны», — подписал публикацию Смирнов.

Ранее дрон ВС России увернулся от атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ и взорвал блиндаж с украинскими солдатами. Произошедшее попало на видео.