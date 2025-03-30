Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 30 марта 2025Россия

Победный танец российского бойца после успешного уничтожения дрона ВСУ попал на видео

Боец ВС РФ сбил дрон ВСУ, исполнил победный танец и попал на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Дава сбил разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «летающее крыло» и попал на видео, исполнив после успешной работы победный танец. Ролик опубликовал военкор Александр Смирнов в Telegram.

На кадрах видно, как Дава попадает в летавший над российскими передовыми позициями дрон. Далее он радостно вскрикивает и начинает танцевать, не выпуская из рук использованного ПЗРК.

«Эмоции бойца бесценны», — подписал публикацию Смирнов.

Ранее дрон ВС России увернулся от атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ и взорвал блиндаж с украинскими солдатами. Произошедшее попало на видео.

    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные передавали ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

    У побережья королевства в Океании объявили угрозу цунами

    Стало известно о подготовке Зеленского к выдвижению на второй срок

    Активисты с полицией пришли в бордели в российском городе

    «Краснодар» разгромил аутсайдера РПЛ

    В России заявили о желании президента Финляндии вовлечь США в прямой конфликт с Москвой

    Во Франции предложили прекратить финансирование Украины

    Российский сенатор оценил шансы Украины на бесплатную военную помощь США

    В российском городе пьяную компанию задержали за салют из ракетниц

    Победный танец российского бойца после успешного уничтожения дрона ВСУ попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше