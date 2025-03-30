Военный заявил о последствиях удара по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины для ВСУ

Военный Дандыкин: Удар РФ по пункту дислокации СБУ и ГУР Украины скажется на ВСУ

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины серьезно скажется на Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это серьезные потери. Надо учитывать, что это не линейные бойцы, это не мобилизованные. Это профессионалы. Я думаю, среди них было очень много офицеров. Поэтому это очень серьезно скажется на ВСУ», — заявил Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Оборонное ведомство уточнило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Российской армии нанесено поражение объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке дронов и местам их хранения.