Путин встретится с зарубежными гостями

Зарубин: Президент России на следующей неделе встретится с зарубежными гостями

Президент России Владимир Путин встретится на следующей неделе с иностранными собеседниками. Информацию об этом, которой поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовали в Telegram-канале «Вести».

«У президента на следующей неделе ожидаются зарубежные гости», — сообщил корреспондент. Также, уточнил он, глава государства продолжит заниматься вопросами развития регионов.

Ранее Путин во время встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» сказал в ответ на вопрос о ходе российско-американских переговоров, что понимает — «все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят».

Также на уходящей неделе стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы.