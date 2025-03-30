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13:31, 30 марта 2025Россия

Путин встретится с зарубежными гостями

Зарубин: Президент России на следующей неделе встретится с зарубежными гостями
Дмитрий Воронин

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин встретится на следующей неделе с иностранными собеседниками. Информацию об этом, которой поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовали в Telegram-канале «Вести».

«У президента на следующей неделе ожидаются зарубежные гости», — сообщил корреспондент. Также, уточнил он, глава государства продолжит заниматься вопросами развития регионов.

Ранее Путин во время встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» сказал в ответ на вопрос о ходе российско-американских переговоров, что понимает — «все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят».

Также на уходящей неделе стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приедет в Москву 9 мая на празднование Дня Победы.

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