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14:49, 30 марта 2025Наука и техника

Ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска

Немецкая ракета-носитель Spectrum упала через несколько секунд после запуска
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: NASASpaceflight / YouTube

Первая немецкая ракета-носитель Spectrum компании Isar Aerospace упала вскоре после запуска. Соответствующая трансляция появилась на YouTube-канале указанного стартапа.

Пуск был осуществлен с космодрома Аннейа в Норвегии в 13:30 мск. Spectrum упала через несколько секунд после старта. По словам представительницы Isar Aerospace, пытавшиеся ранее вывести свою первую ракету на орбиту компании также терпели неудачу.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace основана в 2018 году.

В феврале компания SpaceX заявила, что верхняя ступень ракеты Falcon 9 упала на Европу из-за утечки топлива, которая привела к невозможности совершения носителем контролируемого схода с околоземной орбиты.

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