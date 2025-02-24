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10:30, 24 февраля 2025Наука и техника

SpaceX объяснила падение Falcon 9 на Европу

SpaceX: Ступень ракеты Falcon 9 упала на Европу из-за утечки топлива
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 упала на Европу из-за утечки топлива, которая привела к невозможности совершения носителем контролируемого схода с околоземной орбиты, объяснила компания SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании рассказали, что инцидент возник в ходе миссии Starlink 11-4, запущенной 1 февраля. Вместо того, чтобы выполнить контролируемый вход в атмосферу, вторая ступень не совершила необходимый маневр и осталась на орбите. Утром 19 февраля ее элементы начали падать на Европу. Перед этим SpaceX провела пассивацию верхней ступени, избежав тем самым возгорания материала конструкции ракеты в результате взаимодействия с остатками топлива.

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«Команды активно оценивают первопричину утечки и уже внедрили меры по смягчению последствий для будущих полетов», — заявила американская компания.

Ранее телеканал Polsat сообщил, что в польской деревне Коморники под Познанью упал объект, похожий на ракету Falcon 9.

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