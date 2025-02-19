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19:00, 19 февраля 2025Наука и техника

В Польше упал похожий на ракету Илона Маска объект

Polsat: Под Познанью упал объект, похожий на ракету Falcon-9 Илона Маска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Borucki / Elektrohurt / Reuters

В польской деревне Коморники под Познанью упал объект, похожий на ракету Falcon-9 американской компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает польский телеканал Polsat.

«Объект выглядит как резервуар, упавший на ферму в центральной части штата Вашингтон 2 апреля 2021 года. Мы знаем, что тогда это был фрагмент второй ступени ракеты Falcon-9», — прокомментировал астроном Кароль Вуйчицкий.

Представитель местной полиции Лукаш Патерский также отметил, что упавший объект может быть обломком ракеты.

3 апреля 2021 года обломок ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферму в американском штате Вашингтон.

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