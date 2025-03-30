Раскрыты подробности о стрелке в Мурманске

Стрелок в Мурманске продолжил вести огонь очередями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, у мужчины может быть два огнестрельных оружия. Он обстрелял минимум три полицейских и одну гражданскую машины.
Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Мурманске.
О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил случившееся. Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.