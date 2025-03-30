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23:31, 30 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о стрелке в Мурманске

Shot: Стрелок в Мурманске ведет огонь очередями, у него 2 огнестрельных оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Стрелок в Мурманске продолжил вести огонь очередями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, у мужчины может быть два огнестрельных оружия. Он обстрелял минимум три полицейских и одну гражданскую машины.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Мурманске.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил случившееся. Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.

Вот это да!
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