Раскрыты подробности о стрелке в Мурманске

Shot: Стрелок в Мурманске ведет огонь очередями, у него 2 огнестрельных оружия

Стрелок в Мурманске продолжил вести огонь очередями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, у мужчины может быть два огнестрельных оружия. Он обстрелял минимум три полицейских и одну гражданскую машины.

Ранее сообщалось, что несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Мурманске.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил случившееся. Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.