Стало известно о раненых после стрельбы в Мурманске

Shot: Несколько человек получили ранения после стрельбы в Мурманске

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Мурманске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

Также выяснилось, что злоумышленник обстрелял минимум три полицейских и одну гражданскую машины.

В свою очередь Telegram-канал Mash утверждает, что у стрелка может быть автоматическое оружие — частота выстрелов похожа на очереди. По другой версии, преступник вооружен двумя ружьями.

О стрельбе в Мурманске сообщалось ранее 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил факт стрельбы. Он призвал жителей соблюдать спокойствие и позаботиться о собственной безопасности.

